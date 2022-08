Ander Herrera löst Vertrag bei PSG auf – vor Rückkehr zu Ex-Klub

Ander Herrera hat seinen eigentlich noch bis 2024 gültigen Vertrag bei Paris St. Germain aufgelöst. Der 33-Jährige steht nun vor der Rückkehr in bekannte Gefilde.

Laut “Marca” wird der Spielmacher wohl bei Athletic Bilbao anheuern. Dort spielte er bereits zwischen 2011 und 2014, ehe er sich in Richtung Manchester verabschiedete. Nun soll der Baske wieder in seiner Heimat auflaufen. Durch die Vertragsauflösung in Paris, bei der Herrera auf 40 Prozent der Abfindung verzichten soll, kann der Transfer sogar ablösefrei über die Bühne gehen.

Der Spielgestalter erhält in Bilbao dem Vernehmen nach einen Zweijahresvertrag, wobei sich dieser ab einer gewissen Anzahl an Spielen automatisch verlängert.

