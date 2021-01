Athletic Bilbao entlässt Trainer Garitano

Der spanische Erstligist Athletic Bilbao gibt die Trennung von Cheftrainer Gaizka Garitano bekannt.

Am kommenden Mittwoch trifft Athletic Bilbao auf den FC Barcelona und nur wenige Tage zuvor verkündet der Klub aus dem Baskenland das Aus von Gaizka Garitano.

COMUNICADO OFICIAL I Relevo en el banquillo del Athletic Club 👇 — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021

Bilbao, das in LaLiga am Sonntag noch mit 1:0 gegen den FC Elche gewann, rangiert in der Liga derzeit auf dem neunten Tabellenrang. Garitano war seit Dezember 2018 Cheftrainer und holte in 89 Pflichtspielen im Amt im Durchschnitt 1,55 Punkte pro Spiel.

adk 3 Januar, 2021 18:05