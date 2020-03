Juve-Stürmer Gonzalo Higuain vor Rückkehr nach Spanien

Der argentinische Torjäger Gonzalo Higuain könnte Juventus nach dieser Saison verlassen und nach Spanien zurückkehren.

Dort war der 32-Jährige über Jahre hinweg bei Real Madrid beschäftig. Dahin geht die Reise allerdings nicht. Vielmehr will sich laut “Marca” der baskische Klub Athletic Bilbao die Rechte am Stürmer sichern. Der Transfer könnte ablösefrei über die Bühne gehen. Higuain kommt in dieser Saison bei Juve auf 33 Einsätze. Dabei sind ihm je acht Tore und Assists gelungen.

Ins Baskenland verfügt Higuain über seinen Vater und den Geburtstort Brest durchaus eine Verbindung.

psc 3 März, 2020 11:35