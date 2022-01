1. Transfer einer neuen Ära: Newcastle stellt Kieran Trippier vor

Der Transfer von Rechtsverteidiger Kieran Trippier von Atlético zu Newcastle United ist perfekt.

Die Magpies kündigen den 31-jährigen Engländer als “erste Verpflichtung einer neuen Ära” an. Medienberichten zufolge fliessen für Trippier eine Ablöse in Höhe von 15 Mio. Euro. Trippier unterzeichnet in Newcastle, das im Herbst des letzten Jahres von saudischen Investoren übernommen wurde, einen Vertrag bis 2024.

Der Abwehrspieler wechselte im Sommer 2019 von Tottenham nach Spanien. Dort stand er eigentlich noch anderthalb Jahre unter Vertrag. Wegen seiner Familie, die nach wie vor auf der Insel lebt, strebte er eine Rückkehr an, die nun Tatsache wird.

Introducing the first signing of our new era… 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚫️⚪️ pic.twitter.com/ePn49XQia2 — Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022

psc 7 Januar, 2022 09:25