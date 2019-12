Absage an Lyon: Thomas Lemar will bei Atlético bleiben

Der französische Angreifer Thomas Lemar wurde zuletzt als Transferkandidat bei Olympique Lyon gehandelt. Zu diesem Wechsel wird es aber nicht kommen.

Der 24-Jährige hat einem möglichen Abgang bei Atlético Madrid eine Abfuhr erteilt. Obwohl er bei den Rojiblancos nicht auf Touren kommt und in dieser Saison in 20 Einsätzen noch keinen einzigen Skorerpunkt aufweist, will er im Verein bleiben. Laut “RMC Sport” hat er OL am Mittwochmorgen eine Absage erteilt, nachdem sich der Ligue 1-Verein erst am Montag nach Lemar erkundigt hatte.

Der 20-fache französische Nationalspieler will weiterhin unter Diego Simeone arbeiten. Sein Vertrag bei Atlético läuft bis 2023.

psc 18 Dezember, 2019 18:24