Ajax verpasst Tagliafico Preisschild

Nicolas Tagliafico zählt zu den Spielern, die Ajax Amsterdam im Sommer verlassen könnten. Nun verpasst ihm der Klub ein Preisschild.

“Atleti war letztes Jahr interessiert, aber ich habe beschlossen, ein weiteres Jahr bei Ajax zu bleiben”, wurde Nicolas Tagliafico kürzlich von der “Mundo Deportivo” zitiert. Im Sommer könnte sich dies allerdings ändern. Ob Atlético nach wie vor interessiert ist, ist unbekannt – Ajax hat jedoch nun einen Preis festgelegt.

So soll der Verteidiger laut der “Mundo Deportivo” bei einem Transfer 25 Millionen Euro an Ablöse kosten. Neben einem Wechsel zu Atlético wird der Argentinier auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

adk 24 Mai, 2020 11:53