Alvaro Morata kurz vor Verlängerung bei Atlético

Der spanische Mittelstürmer Alvaro Morata steht bei seinem Verein Atlético kurz vor einer Vertragsverlängerung.

Der 30-Jährige läuft seit dieser Saison wieder für die Rojiblancos auf, nachdem eine zweijährige Leihe bei Juventus endete. Gemäss "AS" wird der Torjäger seinen bis 2024 gültigen Kontrakt wohl schon in Bälde verlängern. Zwar zeigen Juve und auch Milan Interesse an einer Verpflichtung, der neue Captain der spanischen Nationalmannschaft wird aber aller Voraussicht nach in seiner Heimat bleiben. Die Gespräche zwischen ihm und der Atlético-Führung verlaufen sehr positiv.

psc 31 Mai, 2023 12:14