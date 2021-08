Einigung da: Antoine Griezmann kehrt tatsächlich zu Atlético zurück

Der französische Stürmer Antoine Griezmann kehrt tatsächlich zu Atlético zurück. Alle Parteien sind sich einig.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird der 30-jährige Franzose zunächst für ein Jahr an die Rojiblancos verliehen. Atlético verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 40 Mio. Euro. Ziehen sie diese, läuft der Vertrag von Griezmann für eine weitere Spielzeit plus Option auf ein weiteres Jahr. Der Torjäger trifft bei Atlético ein sehr gewohntes Umfeld an, in dem er zwischen 2014 und 2019 brillieren konnte.

Der Transfer hat sich erst sehr kurzfristig am Deadline Day ergeben. Barça könnte sich Luuk de Jong von Sevilla als Ersatz krallen

Ein Griezmann-Abgang entlastet das Gehaltsbudget der Katalanen massiv. Zudem kann Barça unter Umständen künftig Transfereinnahmen generieren. Dennoch handelt es sich insgesamt um ein massives Minusgeschäft. Zur Erinnerung: 2019 zahlten die Katalanen für den Weltmeister 120 Mio. Euro Ablöse.

psc 31 August, 2021 22:10