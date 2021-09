Antoine Griezmann posiert bei Atlético mit neuer Nummer & Frisur

Antoine Griezmann ist nach der Länderspielpause am Mittwoch in Madrid eingetroffen, wo er künftig wieder für Atlético spielen wird. Der 30-Jährige erhält bei den Rojiblancos, wie bereits berichtet, eine für ihn ungewohnte Rückennummer.

Griezmann posiert nach seiner Rückkehr zu Atlético mit dem Leibchen mit der Nummer 8. In Barcelona und auch während seines ersten Aufenthalts beim amtierenden spanischen Meister trug der 30-jährige Franzose jeweils die 7. Auch in der Équipe tricolore ist er mit dieser Nummer unterwegs. Bei Atlético ist die 7 derzeit aber an Jungstar João Félix vergeben. Deshalb muss Griezmann nun ausweichen.

🆕👕¡Grizi ya tiene su rojiblanca! 🤩 Nuestro presidente Enrique Cerezo le hizo entrega de la camiseta en el Wanda @Metropolitano con el 8⃣ 🔴⚪ #BienvenidoGriezmann pic.twitter.com/T0hR19LUXn — Atlético de Madrid (@Atleti) September 8, 2021

psc 8 September, 2021 16:53