Atleti informiert sich über Wunderkind Nascimento

Neues Mega-Talent für Diego Simeone? Der spanische Erstligist Atletico Madrid soll wegen Matheus Nascimento in Brasilien angefragt haben.

Matheus Nascimento zählt in seinen sechs Auftritten für die U16 Brasilien bereits vier Tore – kein Wunder also, dass der 16-Jährige von Botafogo Rio de Janeiro Begehrlichkeiten bei anderen Klubs weckt. Der “Mundo Deportivo” zufolge denkt Atletico Madrid an eine Verpflichtung des Youngsters.

Die Colchoneros sollen Informationen über Nascimento eingeholt und im Zuge dessen eine erste Anfrage bei Botafogo eingereicht haben. Dem Bericht zufolge hätte Atleti den aufstrebenden Jung-Fussballer gerne ab 2022 in seinem Kader; dann hätte Nascimento das 18. Lebensjahr erreicht.

Viel bekannt ist über das Ausnahmetalent noch nicht. Dass er ab der kommenden Saison in Botafogos Profikader steht und dort seine ersten Spielminuten sammeln soll, sagt allerdings schon einiges aus.

aoe 26 August, 2020 16:43