Atlético bereitet sich auf das Aus von Diego Simeone vor

Die Ära von Diego Simeone bei Atlético Madrid könnte bald enden: Das Aus des 51-jährigen Argentiniers könnte angeblich bald kommen.

Laut “Cadena SER” gibt es in der Beziehung zwischen dem Chefcoach und der Klubleitung von Atlético einige Risse. Angeblich sondieren die Verantwortlichen bereits den Trainermarkt und bereiten sich auf ein mögliches Simeone-Aus im Sommer vor. Letztlich könnte der Gaucho trotz Vertrag bis 2024 bereits nach dieser Spielzeit zurücktreten.

In der aktuellen Saison läuft es sportlich alles andere als nach Wunsch. Nach 24 Spieltagen liegt das Team in der Meisterschaft mit 39 Punkten nur auf dem enttäuschenden 5. Platz. Zur Erinnerung: In der Vorsaison gewann Atético noch den Titel. Damals betrug die Punkteausbeute zu diesem Zeitpunkt 61 Zähler.

psc 18 Februar, 2022 12:10