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Atlético findet den Griezmann-Nachfolger bei PSG

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 16:46
Atlético findet den Griezmann-Nachfolger bei PSG

Atlético muss im Hinblick auf die kommende Saison einen Nachfolger für Antoine Griezmann suchen. Offenbar wurden die Rojiblancos sogar schon fündig.

Der südkoreanische Angreifer Kang-in Lee hat es den Atlético-Bossen gemäss «AS» angetan. Der 25-jährige Linksfuss kennt Spanien bestens, wurde er doch einen Grossteil seiner Jugend bei Valencia ausgebildet. Später lief er auch für den RCD Mallorca auf.

Seit Sommer 2023 spielt Lee nun für PSG. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2028. Zu den Fixstartern zählt er nicht, dennoch sollen die Pariser stolze 40 Mio. Euro Ablöse fordern. Ob Atlético diesen Preis für den potentiellen Griezmann-Nachfolger zahlen möchte, ist unklar.

In dieser Saison kommt Lee auf 32 Partien. Dabei hat er drei Tore und vier Assists erzielt. Trotz grosser Konkurrenz kommt er als Rotationsspieler unter Luis Enrique regelmässig zum Zug.

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