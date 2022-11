Atlético Madrid schielt auf ManCity-Captain Ilkay Gündogan

Der 32-Jährige ist nur noch bis Saisonende an die Skyblues gebunden. Ob der auslaufende Kontrakt verlängert wird, steht noch in den Sternen. An Interessenten für den Spielmacher mangelt es offenbar nicht. Laut der englischen «Sun» hat sich nun auch Atlético in die Liste der Bewerber eingetragen. Gündogan spielt mittlerweile seit sechs Jahren auf der Insel. Spanien wäre für ihn noch einmal eine neue Herausforderung in einem neuen Land und einer neuen Liga. Angeblich könnten sich auch Atléticos Stadtrivale Real Madrid und der FC Barcelona um seine Dienste bemühen.

psc 4 November, 2022 16:56