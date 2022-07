Atlético oder Juve? Morata trifft Zukunftsentscheidung

Alvaro Morata ist nach zwei Leihjahren bei Juventus zu Atlético zurückgekehrt. Nun will der Stürmer wohl in Madrid bleiben.

Juventus und Atlético konnten sich nicht auf eine Ablöse für Alvaro Morata einigen, die Italiener wollten die Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro nicht zahlen. Sie war ihnen zu hoch. Obwohl die Turiner weiterhin am spanischen Nationalspieler interessiert sein sollen, soll dieser laut “Goal” einen Verbleib in Madrid bevorzugen.

Daneben seien auch Teams aus der Premier League an Morata dran. Doch an einen Abgang von Atlético denkt der 29-Jährige scheinbar mittlerweile nicht mehr. Stattdessen dürfte er bei den Rojiblancos das Erbe von Luis Suarez antreten, dessen Vertrag nicht verlängert wurde.

adk 7 Juli, 2022 14:56