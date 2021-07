Atlético-Coach Simeone schreibt Griezmann-Rückkehr ab

Diego Simeone glaubt offensichtlich nicht daran, dass Antoine Griezmann vom FC Barcelona zu Atlético zurückkehrt.

Entsprechende Gerüchte nahmen Ende der vergangenen Woche Fahrt auf. Ein Tausch mit Saul Niguez stand im Raum. Doch was sich bereits zu Beginn dieser Woche abzeichnete, scheint Tatsache zu sein: Die beiden Vereine finden sich bezüglich der Modalitäten des Transfers nicht. Simeone findet in der “Marca” klare Worte und geht fest davon aus, dass Griezmann bei Barça bleibt, wo dieser bis 2024 unter Vertrag steht: “Ich hoffe, Griezmann kann in Barcelona noch richtig gross rauskommen.”

psc 21 Juli, 2021 08:52