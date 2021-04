Atlético-Star Saul Niguez avanciert zum Wechselkandidaten

Der spanische Spitzenverein Atlético könnte sich im Sommer von einigen Topspielern trennen. Angeführt wird die Liste von Saul Niguez.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler ist noch bis 2026 an die Rojiblancos und zählte lange Zeit zu den Fixstartern. Sein Status bröckelt allerdings etwas. Trainer Diego Simeone setzt Niguez häufiger auf die Ersatzbank als in der Vergangenheit. Laut “Cadena SER” avanciert der Mittelfeldstratege nun zu einem Verkaufskandidaten. Angeblich fordert Atlético eine Summe von 30 bis 50 Mio. Euro. In der Vergangenheit wurde Bayern München als möglicher Interessent ins Spiel gebracht. Diesen Betrag wird der deutsche Rekordmeister allerdings kaum in den Ring werfen. Weitere Interessenten werden gesucht.

psc 13 April, 2021 16:46