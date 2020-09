Atlético-Stürmer Lemar wartet auf Wechsel in Premier League

Der französische Stürmer Thomas Lemar steht vor einem Wechsel in die Premier League.

Der Torjäger wechselte einst für 70 Mio. Euro von Monaco zu Atlético Madrid. Dort konnte er die Erwartungen aber nie erfüllen. Nun plant Trainer Diego Simeone laut “AS” nicht mehr mit ihm. Mit einem Verkauf soll zudem das Lohnbudget entlastet werden. Die Rojiblancos fordern für Lemar offenbar noch zwischen 25 und 30 Mio. Euro.

Nachdem dieser ein Angebot von Porto ausgeschlagen hat, rückt ein Wechsel in die Premier League in den Fokus. Everton und die Wolves sollen Interesse zeigen. Ein Transfer zum FC Arsenal, über den in der Vergangenheit auch schon spekuliert wurde, scheint hingegen nicht im Fokus zu stehen.

psc 3 September, 2020 17:35