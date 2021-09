Barça-Boss Laporta stellt wegen Antoine Griezmann etwas klar

Barcelonas Präsident Joan Laporta bezieht in einem Interview Stellung zum Abgang von Antoine Griezmann und sagt auch, was geschehen muss, damit der Franzose definitiv zu Atlético wechselt.

Bislang war nicht ganz klar, ob sich die Rojiblancos für den 30-jährigen Weltmeister nun eine Kaufoption gesichert haben oder ihn im nächsten Sommer fix übernehmen muss. Nun schafft Laporta für klare Verhältnisse: “Damit die Kaufklausel von Atlético umgesetzt wird, muss Griezmann 50 Prozent der Spiele bestreiten, in denen er zur Verfügung stünde”, sagt der Barça-Boss in einem TV-Interview mit “Esport3”. Barça könnte 40 Mio. Euro kassieren, falls die Kaufpflicht greift.

Vor zwei Jahren zahlten die Katalanen für den Torjäger indes 120 Mio. Euro Ablöse. Laporta führt im Gespräch auch an, woran es gehapert hat: “Man kann ihm in Bezug auf die Einstellung nichts vorwerfen. Ich glaube jedoch nicht, dass er in unser System passt.”

