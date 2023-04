Barça will Ferran Torres mit Yannick Carrasco tauschen

Der FC Barcelona und Atlético haben in jüngerer Vergangenheit verschiedene Deals miteinander abgeschlossen. So etwa mit Antoine Griezmann und Memphis Depay. Nun haben die Katalanen eine neue Idee: Sie möchten Stürmer Ferran Torres mit Yannick Carrasco tauschen.

Für den belgischen Angreifer verfügt Barça dank einer Abmachung wegen dem Wechsel von Depay im Januar über eine Kaufoption. Die notwendigen 20 Millionen Euro scheinen die Katalanen allerdings nicht hinlegen zu wollen. Stattdessen schwebt ihnen laut Barça-Insider Achraf Ben Ayad ein Tausch mit Ferran Torres vor: Der 23-Jährige hat in dieser Saison in La Liga bislang vier Tore erzielt, was nicht ganz den Wünschen entspricht. Trainer Xavi möchte in der kommenden Saison offenbar lieber auf Carrasco zurückgreifen.

psc 25 April, 2023 14:37