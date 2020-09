Die beiden Klubs bestätigen den Transfer des 33-jährigen Uruguayers zur Geisterstunde auf den Donnerstag. Luis Suarez verlässt Barça nach insgesamt sechs Jahren und schliesst sich den Rojiblancos an. Atlético zahlt den Katalanen Bonuszahlungen von bis zu 6 Mio. Euro.

Der Stürmer wird von Barça am Donnerstag offiziell verabschiedet. Am Freitag folgt dann die Präsentation bei seinem neuen Klub.

