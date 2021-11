“Bin sehr glücklich”: Griezmann über Barça-Abgang und Atlético-Rückkehr

Antoine Griezmann kehrte im Sommer nach zwei Spielzeiten beim FC Barcelona zu Atlético Madrid zurück. Wie der Franzose betont, war dies die richtige Entscheidung.

Vorerst ist Antoine Griezmann bis 2023 vom FC Barcelona an Atlético Madrid. Doch es ist bereits davon auszugehen, dass die Madrilenen den 30-jährigen Angreifer darüber hinaus per Kaufoption an sich binden werden.

Schliesslich fühlt sich der Weltmeister von 2018 beim spanischen Hauptstadt-Klub perfekt aufgehoben. “Ich glaube, sie lieben mich dort für das, was ich bin, also ist es für alle perfekt. Es ist wahr, ich habe einen Trainer (Diego Simeone; Anm. d. Red.), der mir vertraut, einen Verein, der mir vertraut. Meine Frau ist glücklich, meine Kinder sind glücklich. Ich bin sehr glücklich, sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon”, versicherte der Franzose gegenüber dem Sender “Telefoot”.

Über den FC Barcelona verlor Griezmann aber kein schlechtes Wort. “Ich war sehr glücklich, dorthin zu gehen, ich hatte tolle Teamkollegen. Ich habe viel von den Trainern gelernt, obwohl ich manchmal nicht gespielt habe und es kompliziert war. Es war auch keine Katastrophe, denn ich habe jede Saison fast 20 Tore geschossen. Ich bin sehr stolz darauf, für Barcelona gespielt zu haben”, bilanzierte er.

adk 21 November, 2021 12:48