Chelsea schielt auf Thomas Lemar

Der FC Chelsea wirft ein Auge auf den französischen Angreifer Thomas Lemar von Atlético Madrid.

Der 24-jährige Weltmeister konnte die in ihn gesetzten Erwartungen bei den Rojiblancos seit dem Wechsel im Sommer 2018 nicht wirklich erfüllen. In dieser Saison hat er beispielsweise in 21 Pflichtspielen keine einzige Torbeteiligung zustandegekriegt. Dennoch blickt Chelsea laut “Evening Standard” mit Interesse auf Lemar.

Dessen Vertrag bei Atlético ist bis 2023 datiert. Angesichts der enttäuschenden Leistungen würde der Klub bei einem konkreten Angebot aber mit sich reden lassen.

psc 9 Januar, 2020 11:26