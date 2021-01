Costa-Ersatz: Atletico wohl fündig geworden

Atletico Madrid ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den abgewanderten Diego Costa offenbar fündig geworden.

Dabei haben sich die Verantwortlichen wohlweislich darauf verständigt, den Verlust mittels Leihe zu kompensieren. Wie die “Marca” schreibt, ist Moussa Dembele einer der Favoriten, um bei Atletico Madrid die vakante Kaderposition zu füllen. Eine Einigung steht angeblich unmittelbar bevor.

Auf einen permanenten Deal sollen sich die Colchoneros vorerst allerdings nicht einlassen. Es ist von einer Ausleihe bis Ende Saison die Rede, ohne Kaufoption. Vielmehr sollen Dembeles Leistungen bis Ende Juni davon abhängen, ob er dauerhaft in die spanische Hauptstadt wechselt.

Olympique Lyon scheint also bereit, seinen überragenden Stürmer aus der Vorsaison (24 Pflichtspieltore) abzugeben. Dies rührt wahrscheinlich damit, dass der 24-Jährige in der laufenden Kampagne nicht an seine Darbietungen anknüpfen konnte.

Dembele weckt aber nicht nur in Spanien Interesse. West Ham United gilt ebenfalls als potenzieller Abnehmer. Die Hammers suchen ihrerseits nach einem Nachfolger für den zu Ajax Amsterdam gewechselten Sebastien Haller.

aoe 9 Januar, 2021 10:21