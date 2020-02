Diego Costa bei Atlético zurück im Training

Diego Costa ist bei Atlético Madrid zurück im Mannschaftstraining und hofft auf Einsätze im Champions League-Achtelfinale gegen Liverpool.

Die beiden Partien finden am 18. Februar und 11. März statt. Diego Costa fiel wegen eines Bandscheibenvorfalls mit anschliessender Rücken-Operation seit Mitte November ein. Inzwischen kann er aber wieder alle Belastungen eingehen. Laut “Cadena Ser” hofft der gebürtige Brasilianer, dass er in den Topspielen gegen die Reds in der Königsklasse wieder mittun kann. Da mit Alvaro Morata und Jõao Felix gleich zwei andere Stürmer zurzeit verletzt sind, wäre ein Einsatz Costas bei den Rojiblancos umso wichtiger.

Costa wird sich wohl mit Neuzugang Yannick Carrasco und den übrigen Angreifern Angel Correa und Thomas Lemar um Einsatzzeiten balgen.

psc 5 Februar, 2020 13:10