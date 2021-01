Diego Simeone deutet Abgang bei Atlético an

Nach der blamablen 0:1-Niederlage in der Copa del Rey gegen den Drittligisten UE Cornella deutet Atlético-Coach Diego Simeone einen möglichen Abschied im Sommer an.

Nach der Partie liess der 50-Jährige einen Satz fallen, der aufhorchen lässt. “Wir werden nach Lösungen suchen – wenn wir nächstes Jahr noch da sind”, sagte Simeone. Seit neun Jahren waltet der Südamerikaner inzwischen als Trainer der Rojiblancos. “Der Fussball ändert sich, man muss offen für alle Möglichkeiten sein. Ich bin glücklich hier, aber man muss offen sein für alles, was der Verein entscheidet”, führte er aus.

Noch steht Simeone bis 2022, also für eine weitere Saison nach dieser, unter Vertrag. Die Vereinsverantwortlichen sandten bisher keine Signale, dass der Kontrakt vorzeitig terminiert werden könnte. Im Gegenteil: Laut “Marca” will man sogar mit Simeone verlängern. Abgesehen von der peinlichen Niederlage im Pokal läuft es Atlético in dieser Saison sehr gut. In der Champions League steht die Mannschaft im Achtelfinale und in der Liga führt das Team die Tabelle vor Real Madrid und Barça an.

psc 7 Januar, 2021 13:41