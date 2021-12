Trotz Ergebniskrise: Diego Simeone bei Atlético nicht in Gefahr

Obwohl Atlético Madrid in dieser Saison nicht so richtig in Fahrt kommt, ist der Job von Trainer Diego Simeone nicht in Gefahr.

Der 51-jährige Argentinier führt die Geschicke bei den Rojiblancos mittlerweile seit fast zehn Jahren und hat in dieser Zeit unter anderem zwei Meistertitel und zwei Europa League-Trophäen gewonnen. Derzeit liegt Atlético in der Liga mit zehn Punkten Rückstand auf Stadtrivale Real auf dem 5. Platz. Zudem droht am Dienstagabend das Aus in der Champions League.

Selbst wenn dieses eintreffen sollte, würde Simeone laut “AS” aber weiterhin im Amt bleiben. Der langjährige Erfolgstrainer sitzt trotz der aktuellen Baisse weiterhin fest im Sattel. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2024.

psc 6 Dezember, 2021 16:56