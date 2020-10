Diego Simeone ist mächtig sauer auf Thomas Partey

Atlético-Coach Diego Simeone tobt: Der Argentinier ist sauer, dass er Mittelfeldspieler Thomas Partey am Deadline Day verloren hat.

Arsenal hat die Ausstiegsklausel im Vertrag des 27-jährigen Ghanaers und sich diesen für 50 Mio. Euro gekrallt. Thomas Partey entschied sich bewusst für den Wechsel in die Premier League, obwohl er bei Atlético noch bis 2023 unter Vertrag stand. Dies macht Diego Simeone Medienberichten zufolge mächtig wütend. Der 50-Jährige plante im Mittelfeld fest mit ihm an der Seite von Lucas Torreira, der seinerseits am Deadline Day von Arsenal zu Atlético wechselte.

Daraus wird nun nichts. Der zweikampfstarke Spielmacher, der aus der eigenen Nachwuchsabteilung stammt, hat den Verein verlassen und spielt künftig auf der Insel.

