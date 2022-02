Diego Simeone beginnt an Luis Suarez zu zweifeln

Atlético Madrids Trainer Diego Simeone scheint das Vertrauen in den designierten Torjäger Luis Suarez zu verlieren.

Der 35-jährige Uruguayer stiess im September 2020 vom FC Barcelona zu den Rojiblancos und soll dort im Angriff eigentlich weiterhin eine tragende Rolle übernehmen. Gemäss “El Espanol” ist Simeone mit den Leistungen des Stürmers zuletzt aber nicht wirklich zufrieden. Der Coach von Atlético beginn sogar daran zu zweifeln, ob Suarez tatsächlich noch nachhaltig und konstant auf höchstem Niveau spielen kann.

Körperliche Probleme machen dem Angreifer tatsächlich immer wieder zu schaffen. Suarez stand in dieser Saison nur noch in etwas mehr als der Hälfte aller Spiele in der Startelf. Die Torquote passt zwar noch einigermassen, ob der im Sommer auslaufende Vertrag noch einmal verlängert wird, ist indes fraglich. Vereinspräsident Enrique Cerezo gab sich zuletzt bedeckt: “Die Saison ist noch nicht vorbei und wir denken nicht daran. Er ist genauso wichtig wie jeder andere Spieler in der Mannschaft.”

psc 28 Februar, 2022 14:48