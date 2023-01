FC Chelsea leiht Joao Felix: «Sehr, sehr glücklich»

Joao Felix geht im kommenden Halbjahr für den FC Chelsea an den Start. Die Blues bestätigen die Ausleihe des 23-Jährigen, der zuvor seinen Vertrag bei Atletico Madrid aus steuerrechtlichen Gründen bis 2027 verlängerte.

«Chelsea ist eine der besten Mannschaften der Welt und ich hoffe, dass ich ihr helfen kann, die Ziele zu erreichen», meldet sich Felix nach seinem Wechsel zu Wort. «Ich bin sehr, sehr glücklich hier zu sein und freue mich sehr darauf, an der Stamford Bridge zu spielen.»

Das auf das kommende Halbjahr festgelegte Leihgeschäft kostet Chelsea dem Vernehmen nach elf Millionen Euro. Darüber hinaus soll der Zehnte der Premier League das volle Gehalt des portugiesischen Stürmers übernehmen.

Felix war im Sommer 2019 für die vereinsinterne Rekordablöse von knapp 130 Millionen Euro von Benfica zu Atletico gewechselt, konnte dort die Erwartungen aber nur äusserst selten erfüllen.

