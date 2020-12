Fix: Diego Costa verlässt Atlético sofort

Stürmer Diego Costa hat sich mit Atlético auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt.

Eigentlich wäre der 32-jährige Angreifer noch bis Saisonende an die Rojiblancos gebunden gewesen. Trainer Diego Simeone konnte Costa allerdings keine Einsätze mehr in Aussicht stellen. Die beiden Parteien haben sich nun auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit geeinigt. Costa kann somit als Free Agent ablösefrei wechseln. Als Interessenten gelten unter anderem Arsenal oder Galatasaray. Auch der Wechsel in eine “exotische Liga” ist denkbar.

Atléitco möchte den Abgang des Angreifers mit Arkadiusz Milik von Napoli kompensieren.

Acuerdo con @diegocosta para la rescisión de su contrato. Desde el club le deseamos mucha suerte en la próxima etapa de su carrera profesional. ℹ https://t.co/Zgn4EcPGGw — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2020

psc 29 Dezember, 2020 13:07