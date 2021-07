Griezmann-Rückkehr? Atlético-Boss: “Im Fussball alles möglich”

Antoine Griezmann wird mit einer Rückkehr vom FC Barcelona zu Atlético Madrid in Verbindung gebracht. Mit Enrique Cerezo bezieht der Präsident der Madrilenen Stellung zu den Gerüchten.

In Spanien bahnt sich wohl ein spektakulärer Tausch an, wobei Antoine Griezmann zu Atlético zurückkehren und Saul Niguez im Gegenzug zum FC Barcelona wechseln könnte. Sollen beide Klubs bereits seit Tagen verhandeln und der Deal demnach zwar stagnieren, hielt Atléticos Klubboss Enrique Cerezo den Fans der Rojiblancos die Hoffnung am Leben, dass es zur Griezmann-Rückkehr kommt.

“Im Fussball ist alles möglich”, wird Cerezo zwar lediglich von der spanischen Sportzeitung “AS” zitiert, schliesst damit aber nicht aus, dass es zum Transfer kommen wird. Gegenüber dem spanischen Radiosender “Cadena SER” erklärte Cerezo derweil noch im Mai: “Griezmann ist ein ausgezeichneter Spieler und ich hoffe, dass wir ihn zurückholen können. Doch ich glaube nicht, dass Barça sich von ihm trennen will. Jeder Klub wäre aber verrückt danach, Griezmann bei sich zu haben.” Nun scheint sich der Umstand geändert zu haben, würde sich Barça wohl doch vom Franzosen trennen wollen.

adk 19 Juli, 2021 15:33