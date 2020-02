Ivan Rakitic ist die Priorität von Atlético

Ivan Rakitic hat zuletzt bestätigt, dass er sich in diesem Winter Gedanken über einen Wechsel gemacht hat. Im Sommer gäbe es mindestens einen Interessenten für ihn.

Laut “Mundo Deportivo” ist der 31-jährige Schweiz-Kroate für den Sommer-Transfermarkt die grosse Priorität von Atlético Madrid. Trainer Diego Simeone möchte den Barça-Profi demnach unbedingt in sein Team holen. Ivan Rakitic ist derzeit noch bis 2021 an Barça gebunden. Dort hat er allerdings keinen Stammplatz mehr auf sicher. Je nach Perspektiven im Sommer könnte er einen Transfer dann sehr konkret in Erwägung ziehen.

Bei den Rojiblancos würde dem Spielmacher zweifellos eine zentralere Rolle winken als er sie derzeit beim FC Barcelona ausüben kann.

psc 4 Februar, 2020 15:44