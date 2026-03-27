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Neuer Vertrag

Julian Alvarez winkt bei Atlético der ganz grosse Deal

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 18:54
Julian Alvarez winkt bei Atlético der ganz grosse Deal

Atlético möchte seinen Torjäger Julian Alvarez unbedingt langfristig binden und wedelt dafür mit den ganz grossen Scheinen.

Der 26-jährige Argentinier läuft seit Sommer 2024 für die Rojiblancos auf und ist in der Offensive tonangebend. In dieser Saison hat er bereits 17 Tore und 9 Assists in 44 Spielen beigesteuert. Immer wieder poppen rund um seine Person jedoch Wechselgerüchte bzw. Berichte über mögliche Interessenten auf. Atléticos Klubpräsident Enrico Cerezo hat schon mehrfach klargestellt, dass Alvarez nicht zum Verkauf steht.

Zurzeit verdient dieser jährlich rund 7 Mio. Euro. Bei anderen Topklubs könnte er nach einem Wechsel sicherlich mehr kassieren. Dies will Cerezo mit einem neuen Vertrag verhindern. Laut «Marca» ist der Klubboss bereit, das Salär Alvarez‘ auf rund 10 Mio. Euro zu erhöhen. Damit würde der Stürmer klubintern auf eine Stufe mit dem bisherigen Spitzenverdiener Jan Oblak aufsteigen.

Interessenten wie Barça oder englische Klubs sollen gewissermassen in die Schranken gewiesen werden. Alvarez ist aktuell bis 2030 an Atlético gebunden. Die Vertragslänge würde bei Unterschrift auch noch einmal nach oben korrigiert.

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