Die Turiner könnten Morata im Sommer für 45 Mio. Euro Ablöse fix übernehmen oder ihn für 10 Mio. Euro eine weitere Saison ausleihen. Laut “Corriere dello Sport” hat sich noch niemand vom Serie A-Verein bei Atlético gemeldet, um zu erklären, welche Variante gewählt wird.

Da die finanziellen Mittel beschränkt sind, wäre eine definitive Übernahme teuer, wobei die Summe über drei Geschäftsjahre hinweg zahlen kann. Auch eine neuerliche Leihe ist mit erheblichen Kosten verbunden. 2022 könnte dann noch immer eine Übernahme für 35 Mio. Euro erfolgen. Morata hat in dieser Saison für Juve in 36 Pflichtspielen 16 Tore erzielt.

📰| Atletico Madrid has not received any calls from Juventus regarding Alvaro Morata. Atleti are waiting to see if Juve will purchase Morata outright for €45M or another loan of €10M at the moment this doesn’t seem likely. [@CorSport]— JuveFC (@juvefcdotcom) April 8, 2021