Deshalb kehrt Kieran Trippier auf die Insel zurück

Kieran Trippier verabschiedet sich noch in diesem Monat nach zweieinhalb Jahren bei Atlético und kehrt in die Premier League zurück.

Laut “AS” wird sich Newcastle United für rund 15 Mio. Euro Ablöse die Rechte am 31-jährigen Rechtsverteidiger sichern. Die Rückkehr auf die Insel hat einen triftigen Grund: Trippier lebte seit seiner Ankunft in Spanien mehrheitlich isoliert von seiner Familie, die in England wohnhaft blieb. Darauf hat er nun keine Lust mehr. Der englische Nationalspieler will wieder bei seiner Ehefrau und den beiden Kindern sein. Deshalb hat er sich für einen Wechsel zurück in die Premier League stark gemacht, der in den nächsten Tagen finalisiert wird. Atlético sucht bereits einen Ersatz.

psc 4 Januar, 2022 17:36