Klopp sorgt bei Atlético und Simeone für Verärgerung

In der Gruppe B der Champions League ist Spannung geboten. FC Liverpools Teammanager Jürgen Klopp weiss, diese aufrechtzuerhalten – zur Verärgerung von Atlético Madrid.

Vor dem finalen Gruppenspieltag steht der FC Liverpool mit 15 Punkten bereits sicher im Achtelfinale. Dahinter geht es noch für den FC Porto (fünf Punkte), den AC Mailand (vier) und Atlético (vier) ums Weiterkommen.

Doch Jürgen Klopps Liverpool kann massgeblich entscheiden, wer weiterkommt. Siegt der AC Mailand gegen die Engländer, würde es für den FC Porto und AC Mailand abhängig der Tordifferenz kritisch aussehen. Und Klopp könnte gar Schützenhilfe leisten, denn auf der Pressekonferenz kündigte er bereits Rotationen an: “Wir müssen rotieren, so viel ist sicher. Die Betonung liegt auf ‘müssen’. Die medizinische Abteilung würde mir den Kopf abreissen, wenn dieselbe Elf nochmal spielen würde, deswegen werde ich einige Änderungen vornehmen. Wenn du wechselst, gibt dir das frische Beine und mit frischen Beinen besitzt du höhere Energielevel. Die Spieler verstehen die Situation. Wir wollen die bestmögliche Mannschaft in dieser Situation aufstellen.”

Besonders bei Atléticos Diego Simeone dürfte dies für Verärgerung sorgen. Bereits bei den direkten Aufeinandertreffen lieferten sich Klopp und Simeone hitzige Duelle, im Anschluss derer letzterer dem LFC-Coach den Handschlag verweigerte.

adk 7 Dezember, 2021 11:34