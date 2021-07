Liverpool verstärkt Bemühungen um Atlético-Star Saul Niguez

Der FC Liverpool will den Abgang von Georginio Wijnaldum in Richtung PSG kompensieren. Als potentieller Nachfolger gilt Saul Niguez.

Der 26-Jährige spielt bereits seit der U17 für Atlético und ist noch bis 2026 an die Rojiblancos gebunden. Liverpool wirft aber schon länger ein Auge auf den Mittelfeldspieler. Und gemäss “AS” ist das Interesse am 19-fachen spanischen Nationalspieler sehr gross. Niguez verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Mio. Euro. Atlético zeigt sich indes gesprächsbereit, was Verhandlungen um die Ablöse angeht und schliesst einen Verkauf nicht kategorisch aus.

Auch Manchester United und Chelsea sollen die Situation rund um den Spielmacher sehr genau verfolgen.

psc 9 Juli, 2021 16:55