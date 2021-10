Luis Suarez will bei Atletico Madrid verlängern

Luis Suarez hatte in der Vorsaison einen Löwenanteil an dem Meisterschaftsgewinn von Atletico Madrid. Für den immer noch torhungrigen Angreifer scheint schon jetzt klar, dass er seinen Vertrag verlängern möchte.

Luis Suarez sieht sich offenbar über die laufende Saison hinaus im Trikot von Atletico Madrid. Nach Informationen der “Marca” will der Stürmer seinen Aufenthalt in der spanischen Landeshauptstadt verlängern. Suarez’ Vertrag läuft Ende Juni kommenden Jahres aus.

Restlos überzeugt von dieser Idee scheint man zumindest auf Klubseite noch nicht. Atletico wolle sich in dieser Angelegenheit Zeit lassen und die Entwicklungen bis Anfang 2022 abwarten. Grundsätzlich, so heisst es, seien die Colchoneros bereit Suarez eine einjährige Verlängerung anzubieten. Möglicherweise bestehen aber Zweifel an der körperlichen Verfassung des 34-Jährigen.

In den ersten Wochen dieser Saison hatte Suarez massive Form- und vor allem Fitnessprobleme. Inzwischen zählt er fünf Tore in elf Pflichtspielen. Unbestritten ist dagegen sein grosser Anteil am ersten Atletico-Meistertitel seit 2014, zu dem Suarez starke 21 Tore beisteuerte.

