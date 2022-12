Neues Angebot: Barça hat einen Plan mit João Félix

Der FC Barcelona war bereits im Sommer an Atlético-Profi João Félix dran und ist es nun wieder.

Spanischen Medienberichten zufolge wollen die Katalanen ihre bereits sehr potent besetzte Offensive mit dem portugiesischen Nationalspieler ergänzen. Demnach soll Atlético, wo João Félix bis 2026 unter Vertrag steht, in Kürze kontaktiert werden. Barça schwebt ein Leihgeschäft bis Sommer 2024 vor. Dafür würden sie 20 Mio. Euro zahlen. 2024 sollen die Rechte am 23-Jährigen dann für 70 bis 80 Mio. Euro fix an die Katalanen übergehen.

Für die Dienste von Félix zahlte Atlético im Sommer 2019 rund 127 Mio. Euro an Benfica. Wirklich durchsetzen konnte sich der Youngster bei den Rojiblancos seither aber nicht.

psc 5 Dezember, 2022 15:57