Newcastle ist bei Kieran Trippier sehr zuversichtlich

Newcastle United ist sehr zuversichtlich, den angestrebten Transfer von Kieran Trippier in Kürze über die Bühne zu bringen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, bieten die Magpies für den Rechtsverteidiger von Atlético eine Ablöse von 25 Mio. Pfund. Dazu kommen noch Boni. Die Gespräche mit Atlético laufen und befinden sich demnach in der Endphase. Die Rojiblancos sind auf der Suche nach einem Ersatz. Trippier seinerseits will nach zweieinhalb Jahren in Spanien zurück in die Premier League. Dort lief der 31-jährige Engländer vor seinem Wechsel zu Atlético bei Tottenham auf.

psc 3 Januar, 2022 16:39