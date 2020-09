Offiziell: Luis Suarez hat bei Atlético unterschrieben

Nun sind auch alle Formalitäten erledigt: Luis Suarez ist ab sofort offiziell ein Spieler von Atlético.

Der 33-Jährige hat am Freitag seine Unterschrift unter einen Zweijahresvertrag gesetzt. Atlético zahlt zunächst keine Ablöse an den FC Barcelona. Allerdings können bis zu 6 Mio. Euro an Bonuszahlungen notwendig werden. Falls Atlético das Viertelfinale der Champions League erreicht, werden in den nächsten Jahren jeweils 2 Millionen notwendig.

Suarez wurde im Rahmen des Umbruchs bei Barça in diesem Sommer nicht mehr “benötigt” und kommt nun also bei einem direkten Ligakonkurrenten unter. Sein Landsmann Edinson Cavani könnte ebenfalls noch zu Atlético wechseln.

psc 25 September, 2020 16:52