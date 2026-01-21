SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach Spanien

Paris bremst Pläne bei Kang-in Lee

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 17:00
Atlético Madrid beschäftigt sich intensiv mit Kang-in Lee. Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain gilt in der spanischen Hauptstadt als Wunschkandidat für das Winterfenster.

Während «Marca» berichtet, der Südkoreaner könne sich einen Abschied aus Paris vorstellen, zeichnete «Le Parisien» zuletzt ein anderes Bild und betonte, dass Lee unter Trainer Luis Enrique um seinen Platz kämpfen wolle. Auf die Gerüchte angesprochen, reagierte Atlético-Präsident Enrique Cerezo zurückhaltend. Er erklärte, dass viele Spieler auf dem Papier hervorragend seien, sich ihre Qualität jedoch erst im neuen Umfeld beweisen müsse. Konkrete Aussagen zu einem möglichen Transfer vermied er.

Sportlich schätzt Atlético das Profil des Offensivspielers sehr. Allerdings stellt die finanzielle Seite ein zentrales Hindernis dar. PSG soll eine Ablöse zwischen 40 und 50 Millionen Euro verlangen. Für Atlético wäre diese Summe nur schwer zu stemmen, weshalb allenfalls ein Leihmodell denkbar wäre – ein Szenario, dem Paris derzeit wenig abgewinnen kann. Zudem möchte Luis Enrique den Spieler während der laufenden Saison nicht abgeben.

