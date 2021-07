Perfekt: Torres kehrt zu Atlético Madrid zurück

Die Rückkehr von Fernando Torres zu Atlético Madrid ist beschlossene Sache. Der Ex-Stürmer wird bei den Madrilenen Juniorentrainer.

Wie Atlético Madrid am späten Sonntagabend in einer Pressemitteilung bestätigte, wird Fernando Torres fortan die U19-Mannschaft des Klubs trainieren. “Die rot-weisse Legende kehrt zu unserem Verein zurück, um in die Reihe der Trainer unserer Akademie einzutreten”, lautet es in der offiziellen Mitteilung des Vereins.

Weiter heisst es: “El Niño ist ein perfekter Kenner unseres Klubs im Allgemeinen und unserer Akademie im Besonderen, da er 1995 den Rojiblancos beigetreten ist.” Der ehemalige Stürmer Atléticos, der in insgesamt 351 Pflichtspielen zum Einsatz kam und dabei 121 Tore erzielte, “ist nach Hause zurückgekehrt”.

adk 26 Juli, 2021 10:55