Simeone kommentiert Gerüchte um möglichen Rücktritt

Diego Simeone besitzt bei Atlético Madrid noch einen Vertrag bis 2024. Nun kommentiert der Argentinier Gerüchte über einen Rücktritt.

In der Champions League ist Atlético Madrid vorzeitig ausgeschieden. Die Madrilenen verpassten sogar den Einzug in die Europa League. An einen Rücktritt denkt Diego Simeone derzeit aber nicht. «Wenn man sich so lange mit etwas identifiziert, dann liegt das daran, dass man eine Leidenschaft dafür hat. Andernfalls würde man es nicht machen», sagte er bei «DIRECTV».

Der 52-Jährige stellt klar: «Ich trete an dem Tag zurück, wenn das nicht mehr da sein sollte. Dann trete ich zur Seite, weil ich nicht weiss, wie man die Hälfte geben soll. Es ist alles – oder nichts.» Von der Vereinsführung soll der Cheftrainer weiterhin Rückendeckung spüren.

adk 6 November, 2022 12:42