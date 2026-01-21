Spanien oder England: Julián Álvarez vor Wechsel

Der FC Barcelona beschäftigt sich intensiv mit Julián Álvarez. Nach Informationen von Ben Jacobs traf sich Sportdirektor Deco Anfang des Monats persönlich mit Vertretern des Stürmers von Atlético Madrid, um die Möglichkeiten eines Transfers auszuloten. Intern gilt der Argentinier als Wunschlösung für die Zeit nach Robert Lewandowski.

Ein Wechsel wäre allerdings finanziell eine grosse Herausforderung. In Madrid kursieren Bewertungen bis zu 200 Millionen Euro, eine Summe, die für Barcelona nicht realisierbar ist. Andere Berichte gehen von einem Marktpreis um die 100 Millionen Euro aus – auch dieser liegt derzeit ausserhalb der Möglichkeiten der Katalanen.

Voraussetzung für einen konkreten Vorstoss wäre die Rückkehr zu den 1:1-Ausgabenregeln der Liga. Gelingt das bis zum Sommer, soll es laut SPORT eine interne Übereinkunft geben, den Transfer ernsthaft anzugehen. Álvarez selbst soll mit der sportlichen Entwicklung bei Atlético nicht vollständig zufrieden sein. Neben Barcelona werden auch Chelsea und Paris Saint-Germain als interessierte Klubs genannt.