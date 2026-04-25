Spektakuläres Barça-Gerücht: Berater von Julián Alvarez reagiert
Julián Alvarez soll im Rahmen eines möglichen Barça-Wechsels bereits auf Häusersuche in seiner potenziell neuen Heimat sein. Sein Berater wird zu dem spektakulären Gerücht befragt.
Der FC Barcelona signalisiert weiterhin sehr grosses Interesse an einem Sommertransfer von Julián Alvarez, der von den Entscheidungsträgern zum Wunschspieler für die kommende Saison auserkoren worden ist.
Alvarez‘ Berater Fernando Hidalgo reagiert in der «Mundo Deportivo» auf das neueste spektakuläre Gerücht um seinen Klienten: «Das ist zu 1000 Prozent falsch. Niemand aus der Familie war in Barcelona. Das letzte Mal waren sie wegen des Spiels gegen Atlético dort und kehrten am nächsten Tag nach Madrid zurück. Das ist alles völliger Unsinn.»
Was bringt Hidalgo so in Rage? «TNT Mexico» hatte zuvor berichtet, dass Alvarez‘ Brüder am Freitag unterwegs waren, um sich Häuser für Julián anzusehen, sowohl in Castelldefels – wo Lionel Messi noch immer sein Haus hat – als auch im Stadtteil Les Corts, wo sich das Spotify Camp Nou befindet. Das entspricht aber offenbar nicht der Wahrheit.
Alvarez soll bei Barça noch immer ganz oben auf der Transferliste stehen, Atlético will seinen Topstürmer allerdings nicht abgeben – und wenn überhaupt, dann nur gegen eine sehr hohen Ablöse von mindestens 100 Millionen Euro.