Spekulationen um Suárez-Rückkehr nach Uruguay

Luis Suárez hat noch keinen neuen Verein gefunden. Jetzt gibt es Spekulationen um eine Rückkehr nach Uruguay.

Nach zwei Jahren in Diensten von Atlético Madrid wurde Luis Suárez’ Vertrag Ende Juni nicht verlängert. Seither ist der 35-jährige Stürmer ohne Klub. Zerschlug sich zuletzt ein Wechsel zu River Plate nach Argentinien, gibt es nun in Uruguay Spekulationen um ein Comeback bei Nacional.

Dort machte Suárez seine Anfänge als Profi, ehe es ihn 2006 in die Niederlande zum FC Groningen zog. Laut der “Marca” sei eine Rückkehr zu Nacional im Bereich des Möglichen, aber dennoch schwierig. Suárez’ Priorität sei eigentlich ein Verbleib in Europa, heisst es. Dem Routinier scheint es bislang aber schlichtweg an lukrativen Optionen zu mangeln, könnte dadurch ein Transfer zu Nacional durchaus interessant werden.

adk 19 Juli, 2022 15:57