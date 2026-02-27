SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bislang kein Kontakt

Sportdirektor Deco spricht über Barça-Bemühungen um Julian Alvarez

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Februar, 2026 10:27
Der FC Barcelona soll sich sehr für den argentinischen Torjäger Julian Alvarez von Ligakonkurrent Atlético interessieren. Konkrete Bemühungen finden aber noch nicht statt, wie Sportdirektor Deco betont.

Gegenüber spanischen Journalisten gibt der Barça-Verantwortliche bekannt, dass bislang keinerlei Gespräche stattfinden: «Wir haben mit keinem Verein und keinem Spieler gesprochen.» Teilweise war die Rede davon, dass Barcelona schon erste Schritte unternommen hat. Dem ist aber nicht so, wie Deco betont. «Auch wenn uns der eine oder andere gefällt, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir sind mit unserer Mannschaft zufrieden. Es gibt viele Spieler, die wir mögen», hält der Sportdirektor ausserdem fest. Julian Alvarez ist vorerst noch bis 2030 an Atlético gebunden.

Die Rojiblancos wollen den Kontrakt des 26-Jährigen sogar verlängern. Angeblich besteht eine irre Ablöseforderung in Höhe von 200 Mio. Euro. Eine solche Summe kann Barça im Sommer wohl kaum aufrufen. Die Katalanen bewegen sich weiterhin in gewissen finanziellen Grenzen. Robert Lewandowski, der den Klub verlässt, soll aber auf jeden Fall durch einen Topstürmer ersetzt werden.

Alvarez stiess 2022 zunächst für etwas mehr als 20 Mio. Euro Ablöse von River Plate zu Manchester City. Im Sommer 2024 wechselte er dann für 75 Mio. Euro zu Atlético.

