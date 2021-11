United schmeisst sich erneut an Kieran Trippier ran

Kieran Trippier ist schon in mehreren Transferfenstern mit einem Wechsel zu Manchester United verbunden worden. Im Januar soll es endlich klappen.

Manchester United wagt offenbar einen erneuten Anlauf, Kieran Trippier an Bord zu holen. Wie die “Marca” berichtet, ist der englische Rekordmeister noch immer sehr stark an einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers interessiert, der noch bis 2023 an Atletico Madrid gebunden ist.

Bereits im zurückliegenden Sommer hatte United Transferbemühungen unternommen. Atletico wich jedoch nicht von seiner Forderung über 40 Millionen Euro ab.

Trippier hat massig Erfahrung im englischen Oberhaus, wo er in der Vergangenheit für Tottenham Hotspur und dem FC Burnley spielte. “Ich würde gerne wieder in der Premier League spielen”, heizte Trippier vor rund einem Monat in der “Daily Mail” die Gerüchteküche an.

Der 35-fache englische Nationalspieler soll in den roten Bezirk Manchesters kommen, um dort den Kaderplatz von Diogo Dalot einzunehmen. Der 22 Jahre alte Portugiese steht vor einem Engagement beim AS Rom.

