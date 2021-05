Verbleib bei Atlético? Das sagt Suarez

Luis Suarez sorgte mit 21 Toren massgeblich dafür, dass Atlético Madrid den ersten Ligatitel seit 2014 gewinnen konnte. Der Uruguayer will weiter mit den ‘Rojiblancos’ Geschichte schreiben.

Mit einem 2:1-Sieg über Real Valladolid holte sich Atlético Madrid am Samstag den Titel in LaLiga. Den Siegtreffer dabei erzielt hat Luis Suarez. Der Uruguayer konnte seine Emotionen im Anschluss nicht verbergen und sagte (Zitate via “Sky”): “Das war eine harte Saison angesichts der Situation, die ich durchgemacht habe. So wie die Saison angefangen hat, nicht respektiert zu werden und dann von Atlético die Tür geöffnet zu bekommen. Ich werde diesem grossen Klub immer dankbar dafür sein.”

Und der 34-jährige Torjäger, der in Madrid noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, plant noch länger dort zu bleiben. Gegenüber “Movistar+” sagte Suarez: “Ja, ich bin sicher (ich werde bleiben; Anm. d. Red.). Atletico hat mich von der ersten Minute an willkommen geheissen. Ich habe den Verein gefragt, ob es einen Platz für mich an der Museumswand gibt, um bei Atlético Geschichte zu schreiben.”

adk 24 Mai, 2021 18:10